Aktien schwächeln zu Beginn der neuen Handelswoche. Nikkei underperformt in Asien und gibt fast um 3,3% nach. Der Future auf den Dow Jones bildete am Montag um 8:00 Uhr im 4-Stunden-Chart ein Bullish-Engulfing aus, nachdem heute Nacht die 33.000-Punkte-Marke unterschritten wurde - der tiefste Stand seit dem 1. April. Am vergangenen Freitag war der US-Leitindex bereits um mehr als 500 Punkte gefallen und verzeichnete damit die schwächste Woche seit Oktober. Der Präsident der St. Louis Fed, James ...

