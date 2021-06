Die Jass-Gruppe expandiert in ein weiteres Wellpappenformatwerk in Polen. Bereits Ende 2019 hat das Unternehmen sein Portfolio mit der Akquisition des polnischen Unternehmens Convert Paper um Wellpappen- und Kartonformate erweitert. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, entsteht nun in der Region Górnego Slaska im Süden Polens ein weiterer Standort von Convert Paper. Mit einer Arbeitsbreite von 2,80 m und einer Arbeitsgeschwindigkeit bis 450 m/min soll die Wellpappenanlage, die BHS Corrugated liefert, im Dreischichtbetrieb bis zu 250 Mio. m² Wellpappe pro Jahr produzieren. Dabei wird ...

