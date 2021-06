Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch gab Jerome Powell dem Markt zu verstehen, dass die Leitzinsen schon im Jahr 2023 zweimal um insgesamt einen halben Prozentpunkt steigen könnten, so die Analysten von Postbank Research.Auch in der darauffolgenden Pressekonferenz habe dieser sich nicht bemüht, das überraschend "hawkishe" Statement der FED in irgendeiner Weise abzuschwächen. Die Renditen zehn- bzw. dreißig-jähriger US-Staatsanleihen hätten daraufhin leicht von 1,575 bzw. 2,207 auf 1,504 bzw. 2,093 Prozent nachgegeben. Einen Anstieg hätten die Renditen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen von -0,25 auf knapp -0,197 Prozent verzeichnet. (Ausgabe vom 18.06.2021) (21.06.2021/alc/a/a) ...

