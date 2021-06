Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Federal Reserve (FED) das gesamte Frühjahr über eventuellen Zinsanhebungen trotz wirtschaftlichem Aufschwung und Fortschritten bei der Pandemiebekämpfung eine Absage erteilt hat, hat sie in ihrer Sitzung vom letzten Mittwoch zwei Zinsschritte für 2023 angekündigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...