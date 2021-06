Wien (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche stand alles im Schatten der Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die FED habe nicht wie die EZB zuvor mit vornehmlich "taubenhaften" Botschaften überraschen können. Auch wenn das geldpolitische Statement nur geringfügige Änderungen aufgewiesen habe, welche vornehmlich den Impffortschritt begrüßt hätten, würden die Vorzeichen auf geldpolitische Normalisierung deuten. Erstens sei auf der Juni-Zinssitzung die Tapering-Diskussion gestartet und das "Reden über das Reden über das Tapering" ad acta gelegt worden. Auch wenn der Start des Tapering nicht unmittelbar bevorstehe - auch in den nächsten Monaten werde die Diskussion fortgesetzt - sei es der erste Schritt in diese Richtung. ...

