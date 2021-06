Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gleich zwei Faktoren haben dem DAX am Freitag zu schaffen gemacht. Aussagen zum Zinsbeschluss der Fed und der Hexensabbat kosteten den deutschen Leitindex knapp 300 Punkte. Knüpft der DAX heute an die Verluste der letzten Woche an? Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.