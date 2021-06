DGAP-News: HPS Home Power Solutions GmbH / Schlagwort(e): Konferenz

HPS lädt zur Teilnahme an PV Magazine Webinar ein "Energiepioniere gesucht! Grüner Wasserstoff im Eigenheim'



21.06.2021 / 10:15

HPS lädt zur Teilnahme an PV Magazine Webinar ein

"Energiepioniere gesucht! Grüner Wasserstoff im Eigenheim" Sehr geehrte Kunden, Partner, Medienpartner und Interessenten, wie bereits im letzten Jahr würden wir Sie gerne wieder herzlich zu unserem gemeinsamen Webinar mit dem PV Magazine einladen. Im aktuellen Webinar zeigen wir im Detail, wie die Zusammenarbeit des Heimspeichersystems picea mit einer Wärmepumpe funktioniert. Dort kann nicht nur Strom, sondern auch Abwärme genutzt werden. Am praktischen Beispiel werden wir erklären, welcher Autarkiegrad möglich ist und wie sich die Versorgungssicherheit bei nachlassender Netzstabilität verbessert. Außerdem räumen wir mit den Gerüchten und Mythen über die Lagerung und Verwendung von Wasserstoff auf und werden Ihnen die Sicherheit von picea erläutern. Und natürlich beantworten wir auch wieder gerne Ihre Fragen. Das Webinar findet am 24. Juni um 15:00 Uhr unter dem Titel "Energiepioniere gesucht! Grüner Wasserstoff im Eigenheim" statt und wird die folgenden Themenblöcke enthalten: Ist privater Wasserstoff ein Beschleuniger der Energiewende?

picea - ein Wasserstoffkraftwerk für das Eigenheim

Praxisbeispiel - picea in Kombination mit einer Wärmepumpe

Wie viel Selbstversorgung ist möglich?

Kosten

Wasserstoffsicherheit Weitere Informationen über das Webinar erhalten Sie hier. Einen Link zur Registrierung können Sie hier finden. Das PV Magazine und wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und anregende Fragen.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer, HPS Home Power Solutions

Über picea picea ist der weltweit erste Stromspeicher auf Wasserstoff-Basis für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So erreicht picea ganzjährig eine CO 2 -freie Strom-Vollversorgung und verringert zudem die Heizkosten. Pro Jahr vermeidet ein picea-System ca. 3 Tonnen CO 2 und bindet so eine CO 2 -Menge wie 130 Fichten. HPS begann 2019 mit der Auslieferung der ersten picea-Anlagen. 2020 begann die Auftragsfertigung, sodass ab 2021 größere Stückzahlen produziert und ausgeliefert werden können. picea hat mehrere renommierte Preise gewonnen, zuletzt den Handelsblatt Energy Award 2021. Über HPS Home Power Solutions GmbH HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet und steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Stromversorgung. Das weltweit erste HPS-System picea ist Stromspeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de Anfragen an die HPS Home Power Solutions GmbH

Melanie Glitz (Marketing Managerin)

Tel.: +49 30 235914 701

Email: marketing@homepowersolutions.de



Kontakt Medienanfragen:

MC Services AG

Julia Hofmann

Tel.: +49 89 210 288 0

Email: homepowersolutions@mc-services.eu

21.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



