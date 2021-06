Beitrag von Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Kennen Sie das? Der Abfluss des Waschbeckens ist verstopft und der eilig herbeigerufene Klempner wiegt sorgenvoll den Kopf, murmelt etwas von sehr ernsten Problemen und empfiehlt dann unbedingt eine Komplettsanierung des gesamten Badezimmers. Kostenpunkt leider mehrere tausend Euro. Aber wer wird denn in so einer prekären Situation aufs Geld schauen…?

Das Spiel mit der Angst

Diese Art Berater tummelt sich gerne auch im Umfeld von Anleihegläubigerversammlungen (AGVs) bei Mittelstandbonds. Wie? Nur eine Anpassung der Anleihebedingungen in ein oder zwei Punkten ist vom Unternehmen vorgesehen? Eine Komplettsanierung des Bonds wäre ja wohl das Mindeste. Haircut, mehrjährige Aussetzung der Zinszahlung und eine drastische Verlängerung der Laufzeit. Das volle Programm halt. Auch wenn das ursprünglich vom Emittenten gar nicht gewollt ist. So dienen sich einige Berater bei den Emittenten an. Im Unterschied zur Badezimmersanierung ist der zu zahlende Eurobetrag dann allerdings gerne sechsstellig. Zentraler Leistungsbestandteil, mit dem das Salär gerechtfertigt wird, ist dabei das Versprechen, dass der Berater den Gläubigern - institutionell wie privat - die bitteren Pillen schon schmackhaft machen wird. Zu den Investoren habe ...

