DJ CNT: Andreas Maier wird Management Consultant - Leitung eines weiteren Beschaffungsmanagement-Teams in Wien

Wien (pts013/21.06.2021/10:10) - Der SAP-Berater CNT Management Consulting AG baut seinen Standort in Wien mit weiteren Kompetenzteams aus. Eines davon - im Beratungsfeld "Intelligent Spend Management" (Beschaffung) - übernimmt Andreas Maier (39) zusätzlich zum "Source-to-Pay"-Bereich. Der gebürtige Burgenländer wurde zugleich zum Managing Consultant bestellt. http://www.cnt-online.com

Andreas Maier fand seinen Weg in die SAP-Welt über ein Studium der Medizinischen Informatik an der Technischen Universität Wien und einen Zwischenstopp (2007-2009) bei der Raiffeisen Informatik. Seit 2010 ist er Senior Consultant bei CNT - mit Fokus auf Supplier Relationship Management (SRM) und Materialwirtschaft. Seit 2015 befasst er sich mit der SAP-Beschaffungslösung Ariba sowie der immer stärker nachgefragten Cloud Integration und zählt darin zu den Top-Experten.

Maier berät Kunden in der Chemie- und Pharmaindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu Industrie, Handel und Versicherungen, wie unter anderem Boehringer Ingelheim, Wien Energie, Brückner Maschinenbau, DOKA und Uniqa.

Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit knapp 300 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Hasselt, Bozen, Zürich, Atlanta und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 67 Mio. Euro Umsatz (2020) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com

Kontakt: Alexandra Arnitz, Kommunikation CNT Management Consulting AG Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien E-Mail: a.arnitz@cnt-online.com

