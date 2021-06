Unterföhring (ots) - 21. Juni 2021. Sommer, Sonne, Schmetterlinge im Bauch. Danach sehnen sich acht Single-Frauen, die in "Mein Date, mein bester Freund & ich" in SAT.1 ab 5. Juli ihren Traummann suchen. Doch wer ist wirklich der Richtige? Und wer kann das am besten einschätzen? Zu Hilfe kommen den Single-Frauen ihre schwulen besten Freunde. Zusammen begeben Sie sich auf Teneriffa auf die Suche nach Mr. Right."Wenn wir ehrlich sind, sind die Profile auf Dating-Apps und Co. Armutszeugnisse. Wir müssen uns von dem Traum verabschieden, dass Lela ihren Traummann dort oder an der Supermarktkasse findet. Deswegen müssen wir etwas Neues ausprobieren", erklärt Nik. Er verbringt jede freie Minute mit seiner besten Freundin Lela und steht ihr natürlich auch bei der Partnerwahl beratend zur Seite: "Ich kenne ihre Macken und auch ihre Stärken. Ich kann relativ gut einschätzen, wer zu ihr passt."Desy freut sich über die Hilfe ihres besten Kumpels Myci bei "Mein Date, mein bester Freund & ich": "Myci kennt mich sehr gut und weiß, was ich brauche. Er betrachtet das Ganze von außen. Man selbst sieht manches oft nicht, weil man blind vor Liebe ist. Myci ist da ein guter Ratgeber." Und der hat auch genaue Vorstellungen von Desys Traummann: "Der perfekte Partner für Desy sollte lustig, kulturell neugierig und wirklich offen sein. Ein Mensch, der das Leben mit Humor sieht und einfach Sachen probieren will. Also ich in hetero", lacht der 31-Jährige. Ob so ein Typ bei den Single-Männern auf Teneriffa dabei ist? Und wird er auch Desy selbst überzeugen können?Auf der Suche nach dem richtigen Partner für die Single-Frau, ziehen die Freundschafts-Duos in eine Villa auf Teneriffa. Dort datet die Frau potenzielle Traummänner: Wer findet die große Liebe? Und neben Dates und Strategie-Besprechungen stehen die Duos vor einer weiteren Herausforderung: In jeder Sendung wird eines von ihnen von den anderen Teilnehmern rausgewählt. Der Gewinnerin winkt am Ende die große Liebe - ihrem schwulen besten Freund winken 50.000 Euro.Alle Infos, Fotos und Steckbriefe zu den acht Freunde-Duos finden Sie hier: http://presse.sat1.de/meindatemeinbesterfreundundichSAT.1 zeigt fünf Folgen "Mein Date, mein bester Freund & ich" ab 5. Juli, montags, um 20:15 UhrPressekontakt:Nathalie GalinaCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 9507 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4947168