(shareribs.com) London 21.06.2021 - Der Goldpreis ist in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten, bedingt durch die Äußerungen der US-Notenbank zur Geldpolitik. Am Montag kommt es zu einer Gegenbewegung. Gold ist wieder unter die Marke von 1.800 USD gerutscht, nachdem die US-Notenbank ihre geldpolitischen Aussichten deutlich angepasst hatte. In der Folge wurden seitens der Investoren Neubewertungen ...

