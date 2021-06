Der sächsische E-Lkw-Bauer und -Umrüster Framo kündigt zusätzliche Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro an - 5 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr und weitere 10 Millionen Euro in 2022. Die Extra-Mittel sollen vor allem in die Bereiche Forschung, Entwicklung und Produktion fließen. Für Kunden und Partner der Framo GmbH sollen sich die Investitionen in kürzeren Lieferzeiten, dem beschleunigten ...

