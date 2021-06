Zeichnungsstart an der Börse - ab heute, dem 21. Juni 2021, kann die neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E5TK5) des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. voraussichtlich bis zum 30. Juni 2021 um 14 Uhr über die Börse Frankfurt gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Zuvor hatte es ein Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber der Schalke-Anleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...