NASDAQ Iceland hf.: Íslandsbanki hf. - Symbol change for bonds

With reference to an announcement from the issuer 21 June 2021 the symbols for the following bonds will be changed 22 June 2021: Bond Programme Current listing symbol New listing symbol ------------------------------------------------------------------- Covered bond programme ISLA CB 21 ISB CB 21 ------------------------------------------------------------------- Covered bond programme ISLA CB 23 ISB CB 23 ------------------------------------------------------------------- Covered bond programme ISLA CB 27 ISB CB 27 ------------------------------------------------------------------- Covered bond programme ISLA CBI 22 ISB CBI 22 ------------------------------------------------------------------- Covered bond programme ISLA CBI 24 ISB CBI 24 ------------------------------------------------------------------- Covered bond programme ISLA CBI 26 ISB CBI 26 ------------------------------------------------------------------- Covered bond programme ISLA CBI 28 ISB CBI 28 ------------------------------------------------------------------- Covered bond programme ISLA CBI 30 ISB CBI 30 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Domestic bond programme ISLA 24 1125 ISB 24 1125 ------------------------------------------------------------------- Domestic bond programme ISLA GB 25 1126 ISB GB 25 1126 -------------------------------------------------------------------