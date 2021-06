Eine Kooperation der VW-Sportwagentochter Porsche mit dem Batterieunternehmen Customcells dämpft am Montag die Fantasie für die Varta-Aktien. Händlern zufolge hatten am Markt einige darauf gehofft, dass der MDAX-Konzern +0,08% bei der Partnerschaft zum Zuge kommt. Dass sich der Autobauer gegen eine Zusammenarbeit mit Varta entschieden hat, wirkte sich am Montagmorgen auf den Varta-Aktienkurs wie ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...