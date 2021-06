Hamburg (ots) - Der langjährige CDU-Spitzenpolitiker Peter Tauber, 46, kehrt beruflich in seine Heimat zurück. Wie der stern aus Berliner Kreisen erfuhr, wird Tauber zum 1. Juli Unternehmenssprecher der Firma Engelbert Strauss. Er soll bei dem mittelständischen Berufsbekleidungs-Unternehmen die Kommunikationsabteilung und den Bereich der sozialen Verantwortung leiten. Tauber betreut zudem einen Lehrstuhl für Nachhaltigkeit und Textile Innovation in Bangladesch.



Im Herbst 2020 hatte Tauber bekanntgegeben, sich nach der aktuellen Legislaturperiode aus der hauptamtlichen Politik zurückzuziehen. Im März dieses Jahres erfolgte dann ein noch schnellerer Schnitt: Er trat von seinem Amt als Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium zurück und legte Anfang Mai auch sein Bundestagsmandat nieder.



Bereits Ende des Jahres 2017 hatte Tauber bekanntgegeben, dass er an einer entzündlichen Darmerkrankung leidet, die lebensbedrohlich wurde. Seitdem hat er unter anderem in seinem Buch "Du musst kein Held sein. Spitzenpolitiker, Marathonläufer, aber nicht unverwundbar", berichtet, wie sehr die Krankheit seine Perspektive aufs Leben verändert hat.



Tauber wuchs im hessischen Main-Kinzig-Kreis auf und hatte stets betont, dass er wieder mehr Zeit in der Heimat verbringen wolle.



