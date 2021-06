BMW-Chef Oliver Zipse hat dem Konzern neues Leben eingehaucht. Der Autobauer hat in Sachen Elektromobilität in den letzten Monaten deutlich an Speed zugelegt. Auch die Investition in Solid Power, einem Hersteller von Feststoffbatterien, passt ins Bild. Anleger legen sich mit einem Kauflimit auf die Lauer.BMW wird im laufenden Jahr neben dem i4 auch den vollelektrischen SUV iX3 und später das größere Technologieflaggschiff iX auf den Markt bringen. 2023 will BMW in 90 Prozent seiner heutigen Marktsegmente ...

