Wien (www.anleihencheck.de) - Es war fast ein wenig verwunderlich, wie wenig bis gar nicht am Mittwoch der erste Schritt in Richtung geldpolitischer Normalisierung durch die US-Notenbank FED die Aktienmärkte aus dem Tritt bringen konnte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ganz offensichtlich sei dies zuvor schon von weiten Teilen der Marktteilnehmer erwartet worden. Völlig anders reagiert hätten dagegen die Börsianer auf die so kurz nach der FED-Sitzung doch etwas überraschenden Aussagen vom Präsidenten der FED von St. Louis, James Bullard, wonach die US-Inflation höher als erwartet wäre und die FED mehrere Sitzungen benötigen würde um zu entscheiden wie man darauf reagieren und den Wirtschaftsstimulus zurückfahren würde. Er selbst würde den Beginn von Zinserhöhungen bereits Ende 2022 sehen bzw. befürworten. (21.06.2021/alc/a/a) ...

