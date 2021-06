Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die im Bereich der 54er Marke verlaufende Unterstützung hat sich beim ITRAXX Senior Financials zuletzt als nachhaltig erwiesen, so die Analysten der Helaba.Damit bestehe weiterhin eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Richtungsänderung und einer damit verbundenen Spreadausweitung. Nach der am Vortag relativ regen Emissionstätigkeit sei auf dem Primärmarkt am Freitag diesbezüglich wieder Ruhe eingekehrt. Eine derartige Entwicklung sei am letzten Tag der Woche aber nicht ungewöhnlich. Neue Mandatierungen oder Nachrichten über Roadshows habe es nicht gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...