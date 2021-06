CATL hat die erste Ausbaustufe seines Batteriezellen-Werks in der Stadt Yibin in der südwestchinesischen Provinz Sichuan fertiggestellt und die Anlagen in Betrieb genommen. Die jährliche Kapazität des fertiggestellten Abschnitts beziffert das Unternehmen auf 15 GWh. Nach Abschluss der zweiten Bauphase in voraussichtlich zwei Jahren soll die Kapazität der Jahresproduktion dann bei insgesamt 30 GWh ...

