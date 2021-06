Der Preis für Bauholz an der Chicagoer Warenterminbörse CME, der größten der Welt, ist im Verlauf des vergangenen Monats um rund 53% gefallen. Das ist ein Charakteristikum der Rohstoffmärkte: Trends können in beiden Richtungen stark ausgeprägt sein. Der Bauholzpreis notiert nun in etwa dort, wo er Mitte März gewesen ist, bevor er um rund 102% angestiegen ist. Ursächlich für die Volatilität war ein Engpass bei den Lieferungen von Sägewerken, die aufgrund der schnell gestiegenen Nachfrage nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...