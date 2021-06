Nach massiven Verlusten in der Vorwoche verliert die Aktie von ThyssenKrupp am Montag erneut an Boden. Doch immerhin hat sich die Talfahrt etwas verlangsamt. Von Seiten der Analysten gibt es dabei immerhin gute Nachrichten. Die Deutsche Bank sieht auf dem aktuellen Niveau sogar Verdopplungspotenzial bei der Aktie.Nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand von ThyssenKrupp hat Analyst Bastian Synagowitz die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das Stahlgeschäft habe bislang ...

