Der US-Investor Dan Loeb hat eine Beteiligung am französischen Medienkonzern des Milliardärs Vincent Bolloré aufgebaut. Es geht um die anstehende Aktionärsabstimmung zur Abspaltung der Universal Music Group (UMG). Zwei weitere Aktivisten, Bluebell Capital Partners und Artisan Partners, haben sich bereits gegen VIVIENDIs Plan zur Abspaltung von UMG ausgesprochen. Der Grund: Die meisten Aktionäre werden dadurch mit einer hohen Steuerlast belastet, man drängt also auf ein anderes Vorgehen. Aber: Bei den bisherigen Hauptversammlungen waren rund zwei Drittel des VIVENDI-Kapitals anwesend. Bolloré muss also nur noch wenige Aktionäre von dem Deal überzeugen, um 50 % der Stimmen zu erreichen.



