Köln (ots) - Saison-Auftakt bei RTL! Wenn Julian Nagelsmann ab Juli den Cheftrainer-Posten beim FC Bayern München übernimmt, ist RTL live dabei. Am 24. Juli ab 16.00 Uhr überträgt der Kölner Sender das Testspiel des Rekordsiegers gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam (Anstoß: 16.30 Uhr) live und exklusiv im Free-TV.Frank Robens, Leiter Sportrechte und Sportproduktion: "Der FC Bayern München schreibt unglaubliche Erfolgsgeschichten im deutschen Fußball und elektrisiert Millionen Fans im ganzen Land und darüber hinaus. Wir freuen uns sehr, das neue Trainerteam um Julian Nagelsmann mit einem exklusiven Testspiel bei RTL begleiten zu können. Unsere Zuschauer dürfen gespannt sein auf die neue Rolle des gebürtigen Bayers und die frühe Form der Münchner."Beim Aufeinandertreffen der beiden europäischen Top-Klubs aus Deutschland und den Niederlanden am 24. Juli in der Münchner Allianz Arena wird Julian Nagelsmann als neuer Cheftrainer die Mannschaft aufstellen. Nach zwei Jahren beim Liga-Konkurrenten RB Leipzig übernimmt der 33 Jahre junge Trainer den Posten vom designierten Bundestrainer Hansi Flick. Im Leistungscheck vor dem Liga-Alltag kommt es gleich zum ersten Kräftemessen zweier Rekordchampions: Während der FC Bayern München in der vergangenen Bundesliga-Saison zum insgesamt 31. Mal die Meisterschaft feiern durfte und den neunten Titel in Folge einfuhr, stehen die Gäste aus der niederländischen Metropole der Bayern-Elf in puncto heimischen Liga-Titeln in nichts nach. Die Mannschaft um Erik ten Hag holte in der abgelaufenen Spielzeit den 35. Titel der Vereinsgeschichte. Dabei ist Erfolgscoach Erik ten Hag kein Unbekannter in München. Von 2013 bis 2015 trainierte der Niederländer die zweite Mannschaft des FC Bayern.