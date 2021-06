Mitarbeiter des Onlinehändlers Amazon in Rheinberg und Werne haben im Kampf für einen Tarifvertrag ihre Arbeit niedergelegt. Der Streik habe am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. In der kleineren Nachtschicht hätten sich in Rheinberg bisher rund 50 Mitarbeiter beteiligt, im weiteren Verlauf rechne er mit 450 Teilnehmenden. Im Amazon-Versandzentrum in Werne wurden nach Angaben eines Sprechers bis zu 500 Beteiligte erwartet. Insgesamt hat Verdi Beschäftigte in sieben ...

