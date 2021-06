Ab 2024 will Porsche in einem Joint Venture mit den Tübinger Zellexperten von Customcells Hochleistungsbatterien in Deutschland produzieren - zunächst nur in Kleinserien für um die 1.000 Autos. Wie Porsche-Chef Oliver Blume der Welt am Sonntag verraten hat, will der Sportwagenhersteller schon ab 2024 eigene Batteriezellen in Deutschland produzieren. Das Ziel besteht zunächst darin, eine Kleinserienfertigung aufzubauen, mit der rund 1.000 Elektroautos pro Jahr bestückt werden können. Laden soll so schnell wie Tanken werden Das Besondere an der neuen Batterie besteht darin, dass sie sich...

