Dublin (www.fondscheck.de) - Mediolanum International Funds Ltd (Mediolanum), der europäische Asset Manager der Mediolanum Banking Group, vergibt drei neue Aktienmandate im Gesamtwert von 500 Millionen Euro an die Investmentboutiquen Pzena Investment Management (Pzena), Mondrian Investment Partners (Mondrian) und ATLAS Infrastructure (ATLAS), so Mediolanum International Funds Ltd. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...