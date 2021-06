Hamburg (www.fondscheck.de) - Tobias Schäfer verantwortet neben der Fonds- und ETF-Auswahl die fondsbasierten Vermögensverwaltungsstrategien im Wealth und Asset Management bei Berenberg, so die Analysten der Privatbank Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Horizonte".Vor seinem Wechsel zu Berenberg im Juli 2018 sei er als Portfoliomanager im institutionellen Multi-Asset-Portfoliomanagement bei Union Investment tätig gewesen und blicke auf Erfahrungen in der Finanzbranche seit 2012 zurück. Er halte einen Master of Finance von der Frankfurt School of Finance & Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...