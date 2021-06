Luxemburg (www.fondscheck.de) - Schon heute ist China einer der grundsätzlichen Impulsgeber der Weltwirtschaft, so Haiyan Li-Labbé, Fondsmanagerin mit dem Schwerpunkt auf chinesische Aktien bei Carmignac.Doch nun sollten neu eingeleitete Strukturreformen ein Wachstum erzielen, das nachhaltiger und umweltfreundlicher sei. Die neue Strategie könnte langfristige Anlagechancen in vier Bereichen eröffnen: Technologische Erneuerung, ökologischer Wandel, verändertes Verbraucherverhalten sowie Innovationen in Gesundheit und Medizin. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...