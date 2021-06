Die Öl- und Heizölpreise sind fester in die neue Woche gestartet. Kursaufschläge aus dem späten Freitagshandel wirken nach. Ein Barrel Rohöl (Brent) kostete am Montagvormittag rund 74 Dollar, wobei die Tagestendenz leicht abwärts zeigt. Die nationalen Heizölpreise tendieren ca. 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter fester als am Freitag. In Kombination mit der verbreiteten sommerlichen Hitze sorgt der neuerliche ...

