Orange -0.06% Steuerfuchs (KGEUGB): Letzte Woche wurde die Dividende von Orange dem wikifolio Konstante Geschäftsmodelle EU+GB gutgeschrieben. (21.06. 11:34) >> mehr comments zu Orange: www.boerse-social.com/launch/aktie/orange_s_a Alphabet-A -0.04% Celovec (EUUS7001): Analysten sehen nach wie vor viel Wachstumspotenzial für Alphabet. Möglicherweise nicht mehr in dem Ausmaß wie in den vergangenen 10 Jahren. Ich glaub auch, dass Unternehmen wie Apple, Amazon, Facebook und Alphabet auch die nächsten 10 Jahre noch guten Beitrag zum Wachstum eines diversifizierten Portfolio leisten können. Alphabet's Path To $5,000 By 2025 https://seekingalpha.com/article/4435077-alphabets-path-to-5000-by-2025 (21.06. 11:29) ...

