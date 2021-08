Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Unsicherheit über den zukünftigen Kurs der amerikanischen Notenbank führte gestern zu Verlusten an der Wall Street. Der Dow Jones gab 1,1 Prozent ab. Zuvor war der DAX noch leicht im Plus (0,2 Prozent) aus dem Handel gegangen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Hella, Blackberry, Apple, Nvidia und das Depot von George Soros (FIGS, Alphabet, Amazon, D.R.Horton, Liberty Broadcom). Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Sissi Hajtmanek mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.