DGAP-Ad-hoc: Nynomic AG / Schlagwort(e): Vertrag/Kooperation

Nynomic AG: Strategische Technologiepartnerschaft mit der Novartis AG im Kampf gegen Tablettenfälschungen



21.06.2021 / 13:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nynomic AG: Strategische Technologiepartnerschaft mit der Novartis AG im Kampf gegen Tablettenfälschungen Wedel (Holst.), 21.06.2021 Die Nynomic AG und die Novartis AG schließen eine langjährige Partnerschaft, um die Aufdeckung und Meldung von gefälschten Medikamenten weltweit zu beschleunigen. Die gemeinsam erstellte Lösung ermöglicht erstmals die weltweite und mobile Analyse von Tabletten der Novartis AG bei Verdachtsfällen in der gesamten Liefer- und Abgabekette.

Mit dem Handheld-Gerät -NIRONE- von Nynomic und den für jede Tablette in der Cloud gespeicherten Datenmodellen können nun entsprechende Authentifizierungen vor Ort in kürzester Zeit und ohne direkte Prozesskosten durchgeführt werden. Nynomic liefert die dafür notwendigen Handscanner, die App und die Cloud-Infrastruktur und unterstützt bei der Erstellung der Datenmodelle. Darüber hinaus wird Nynomic zukünftig die Pflege und Wartung der Infrastruktur und die kontinuierliche Erweiterung und Aktualisierung der Datenmodelle als Dienstleistung übernehmen. Novartis ist eines der größten Pharmazieunternehmen weltweit mit Sitz in der Schweiz. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzt Novartis wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit großem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Die zu erwartenden Aufträge werden im Segment Life Science zum Gesamtumsatz der Nynomic AG beitragen und zeigen erneut, welche innovativen und zukunftsfähigen Lösungen mit dem Technologieportfolio und dem Know-how der Nynomic Gruppe möglich sind.

Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 480 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com



Rückfragen an: Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49(0)40 822 186 380

fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de 21.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de