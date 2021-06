DGAP-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Salzgitter Aktiengesellschaft: Nachhaltigkeit des Geschäftsansatzes mit aktueller ESG-Beurteilung gewürdigt



21.06.2021 / 13:30

- Steigerung um 23 Prozentpunkte - Bewertung aller drei Kriterien "Environment", "Social" und "Governance" (ESG) über dem Durchschnitt der europäischen Bergbau- und Metallindustrie - Verantwortungsbewusstes Handeln und nachhaltiges Wirtschaften sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmenskultur Die Salzgitter AG erzielte eine aktualisierte ESG-Bewertung von 54/100 seitens V.E, einer Gesellschaft von Moody's ESG Solutions. Diese Bewertung liegt über dem Branchendurchschnitt in Europa und bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Rating 2020 um 23 Prozentpunkte. Dabei konnten in allen drei ESG-Kategorien (Environment, Social und Governance) Steigerungen verzeichnet werden. Die ESG-Bewertung von V.E analysiert in welchem Umfang Unternehmen ESG-bezogene Chancen und Risiken managen. Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann äußerte sich hierzu wie folgt: "Verantwortungsbewusstes Handeln und nachhaltiges Wirtschaften sind feste, integrale Bestandteile unserer Unternehmenskultur und gelebte Praxis im Salzgitter-Konzern. So ist das Thema Nachhaltigkeit als eigenständiger Wert in unserem Unternehmensleitbild verankert. Auch wenn derzeit ein besonderer Schwerpunkt unserer Anstrengungen im Bereich ESG auf SALCOS(R) (SAlzgitter Low CO 2 Steelmaking), unserem Weg in eine nahezu CO 2 -freie Stahlherstellung liegt, verlieren wir die anderen Nachhaltigkeitsaspekte nicht aus den Augen. Es freut mich, dass V.E unsere diesbezüglichen Leistungen und Fortschritte in der jüngsten ESG Bewertung bestätigt hat." Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten der Salzgitter AG finden Sie unter: https://www.salzgitter-ag.com/de/corporate-responsibility.html Moody's ESG Solutions Group ist ein Geschäftssegment der Moody's Corporation, die die wachsende globale Nachfrage nach ESG-Lösungen und Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Klimawandel bedient. Die Gruppe nutzt die Daten und das Fachwissen von Moody's in den Bereichen ESG, Klimarisiken und Nachhaltigkeit im Finanzsystem und arbeitet mit Moody's Investors Service (MIS) und Moody's Analytics (MA) zusammen, um ein umfassendes, integriertes Angebot an ESG- und Klimarisikomanagement-Lösungen bereitzustellen, unter anderem ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings sowie Gutachter-/Zertifizierungsdienstleistungen für den Bereich Sustainable Finance. Weitere Informationen erhalten Sie unter: moodys.com/esg-measures

Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

