Elon Musk hatte die größte Batteriefabrik der Welt angekündigt. Nun sieht es so aus, als ob die Fertigungsstätten für VW und Volvo am Ende größer ausfallen könnten. Beim Zeitplan haben die Kalifornier weiter die Nase vorn. Das Wettrennen um die Energiespeicher der Elektromobilität geht in eine neue Runde. 50 Gigawattstunden im Jahr soll eine Batteriezellenfabrik eines Joint-Venture aus Volvo und VW-Partner Northvolt bereitstellen. Die Produktion starte 2026. Wo, stehe noch nicht fest, kündigten beide Unternehmen per Pressemitteilung an. Northvolt betreibt bereits eine Fertigung in Skellefteå, die auf 60 ...

