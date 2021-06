Die Internationale Privatkundenbank der Deutschen Bank hat vier Strategic-Income-Allocation-Fonds (SIA) aufgelegt. Sie richten sich an ertragsorientierte Kunden und investieren über ETFs und mit unterschiedlichen Risikoprofilen in ein breites Anlagespektrum. Die Deutsche Bank hat in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt, indem die Tochter DWS die Einstellung des gesamten Riester-Neugeschäfts bekannt gab - inklusive einer harten Kritik an der Politik der Bundesregierung. Nahezu parallel dazu ...

