Der Kursverfall beim Bitcoin geht auch zum Wochenauftakt weiter. Bereits letzte Woche hat die wertvollste Kryptowährung rund zehn Prozent an Wert abgeben müssen. Am heutigen Montag steht er nun im Moment erneut etwa neun Prozent im Minus. Charttechnisch sieht die Lage jetzt äußerst kritisch aus.Zwischen Mitte April und Mai hat der Bitcoin massiv unter einem Abverkauf gelitten. Am 19. Mai spitzte sich schließlich die Lage zu. An diesem Tag setzte der Coin zwischenzeitlich bis exakt 30.000 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...