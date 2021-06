Der ökologische Landbau. Wie das Statistische Bundesamt vor Kurzem meldete, gab es 2020 knapp 26 100 Bauernhöfe in Deutschland, die nach ökologischen Regeln arbeiten. Das sind 58 % mehr als 2010; damals waren es 16 500 Öko-Betriebe. Im gleichen Zeitraum kletterte der Anteil dieser Betriebe an allen deutschen Bauernhöfen von 6 auf 10 %. Mehr als die Hälfte von ihnen sind in Bayern und Baden-Württemberg zu finden.

