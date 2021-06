Wir hatten die spannende Story letztes Jahr an dieser Stelle schon aufgegriffen. Es geht um Rohstoffe, Digitalisierung und weltweiten Handel. Inzwischen hat sich einiges getan. Die meisten Ziele wurden entweder erreicht oder bereits übertroffen. Lesen Sie in unserer Analyse die Details über die ungewöhnliche Erfolgsstory aus der deutschen Old Economy.

Den vollständigen Artikel lesen ...