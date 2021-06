Das unter anderem von Shell unterstützte US-Startup Ample hat in den vergangenen Tagen zwei Partnerschaften besiegelt, um seine Technologie für den Akkutausch von E-Fahrzeugen in Japan und den USA zum Einsatz zu bringen. Für Japan kooperiert Ample mit dem dortigen Energieunternehmen Eneos. Im Laufe des nächsten Jahres wollen beide Unternehmen in einem ersten Projekt die vollautomatische Akkutausch-Technik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...