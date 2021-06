ROUNDUP: Porsche baut ab 2024 Hochleistungs-Batteriezellen

WEISSACH - Porsche-Chef Oliver Blume will die mit einem Partner entwickelten Hochleistungs-Batteriezellen später auch einmal in Serienfahrzeuge einbauen. Das sagte Blume am Montag im baden-württembergischen Weissach bei der Vorstellung der Pläne für eine Batteriefabrik, die voraussichtlich in Tübingen entsteht. Die Produktion soll im Jahr 2024 beginnen. Die geplante Fabrik soll einmal eine Kapazität von 100 Megawattstunden pro Jahr erreichen. Das seien Batteriezellen für 1000 Autos, beispielsweise für Fahrzeuge im Bereich des Motorsports oder Sondermodelle.

ROUNDUP/Studie: Corona-Krise schiebt Biotech-Branche an

STUTTGART - Die Corona-Pandemie beschert der Biotech-Branche nach Einschätzung der Beratungsgesellschaft EY die Chance auf enorme Umsatzschübe. "Wir reden hier von einem Milliardenmarkt", sagte EY-Pharmaexperte Alexander Nuyken am Montag bei der Vorstellung einer Branchenstudie. Die Karten für die Corona-Impfstoffentwicklung seien derzeit zwar weitgehend verteilt und die bereits zugelassenen Vakzine von Biontech /Pfizer, Moderna , Astrazeneca und Johnson&Johnson dominierten den Markt. Es dürften aber noch einige weitere Impfstoffe auf den Markt kommen. "Wer jedoch mit seinen Forschungen derzeit nicht mindestens in Phase zwei oder drei ist, wird Probleme haben, eine Rolle zu spielen", sagte Nuyken.

ROUNDUP: Bundeskartellamt nimmt auch Apple unter die Lupe

BONN - Das Bundeskartellamt nutzt seine neuen Möglichkeiten zum Vorgehen gegen große Digital-Plattformen nun auch für Ermittlungen gegen Apple . "Wir werden jetzt prüfen, ob Apple rund um das iPhone mit dem proprietären Betriebssystem iOS ein digitales Ökosystem über mehrere Märkte errichtet hat", kündigte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt am Montag an.

Internetholding Prosus verdoppelt Jahresgewinn



AMSTERDAM - Die niederländische Internet-Holding Prosus hat dank ihrer Beteiligungen einen deutlichen Gewinnanstieg verzeichnet. Unter dem Strich zog der Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr (Ende März) mit 7,45 Milliarden US-Dollar (6,3 Mrd Euro) auf nahezu das Doppelte an, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag in Amsterdam mitteilte. Vor allem die wichtigste Beteiligung, der chinesische Internetkonzern Tencent , brachte deutlich mehr ein. Mit den Anteilen an Essenslieferdiensten wie unter anderem Delivery Hero fährt Prosus aber weiter Verluste ein. Chef Bob van Dijk sagte, mittlerweile seien 60 Prozent des E-Commerce-Portfolios profitabel. Die Dividende je Stammaktie soll 14 Eurocent betragen.

Autobauer Volvo will mit VW-Beteiligung Northvolt Batteriefabrik bauen

STOCKHOLM - Der schwedische Autobauer Volvo will mit dem Volkswagen -Batteriepartner Northvolt ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Das zu gleichen Teilen von den Firmen gehaltene Joint Venture soll 2022 in einem Forschungs- und Entwicklungszentrum seine Arbeit aufnehmen, wie Volvo und Northvolt am Montag in Stockholm ankündigten. Zudem wollen die Unternehmen in Europa eine Batteriezellen-Gigafabrik mit einer Akku-Kapazität von jährlich bis zu 50 Gigawattstunden hochziehen, in dem die Produktion 2026 starten soll.

BMW-Chef warnt vor 'Schrumpfungskurs' bei frühem Verbrennerabschied

PASSAU - BMW-Chef Oliver Zipse hat die Strategie seines Konzerns verteidigt, langsamer als etwa der heimische Konkurrent Audi aus der Produktion klassischer Verbrennermotoren auszusteigen. "Die wahren Entscheider in unserer Industrie sind die Kunden. Und die sollte man nie aus den Augen verlieren", sagte der Manager in einem Interview der "Passauer Neuen Presse" und des "Donaukuriers" (Montag).



-Nachrichtenagenturen wollen diskriminierungssensibler berichten -Novartis geht mit Nynomic strategische Technologiepartnerschaft ein -Russland und China bei AKW-Auftrag in Tschechien aus dem Spiel -Kryptowährungen: China erhöht Druck auf Banken

-Lufthansa meidet Luftraum von Belarus weiterhin

-ROUNDUP: Chancen auf Zinsnachzahlung beim Prämiensparen - Bafin greift durch°

