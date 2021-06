Die Vorbereitungen für einen Börsengang (IPO) des Agrochemiekonzerns Syngenta an die chinesische Technologiebörse STAR Market nehmen Fahrt auf. Das Unternehmen mit Sitz in Basel habe den sogenannten "Tutoring"-Prozess mit Banken aufgenommen, hieß es am Montag auf der Online-Seite der chinesischen Wertpapieraufsicht China Securities Regulatory...

Den vollständigen Artikel lesen ...