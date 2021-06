Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street hat den Handel in der vergangenen Woche mit Verlusten beendet. Der Dow Jones verzeichnete seine schwächste Handelswoche seit Januar. Heute scheinen sich die großen US-Indizes wieder zu erholen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Amazon, Walmart, Bitcoin, Coinbase, Microstrategy Match Group, Nike und Tal Education. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.