Der Volkswagen-Konzern will über die Zukunft der Luxusmarke Bugatti bis Ende Juni entscheiden. Das kündigte VW-Konzernvorstand und Porsche-Chef Oliver Blume am Montag in Weissach bei Stuttgart an. Im ersten Halbjahr solle eine Entscheidung fallen. Dabei liege man voll im Zeitplan, wie der Konzern zum Wochenauftakt mitteilte.In der vergangenen Woche hatte das "Manager Magazin" berichtet, dass Porsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...