Bonn (ots) - Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums diplomatischer Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Deutschland (1920-2020) wird der Staatssekretär von Papst Franziskus, Pietro Kardinal Parolin, in der kommenden Woche Berlin besuchen. Neben Begegnungen mit Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel wird Kardinalstaatssekretär Parolin Gast in einer kirchlich-sozialen Einrichtung in Berlin sein und mit Vertretern kirchlicher Hilfswerke sprechen. Außerdem trifft er mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, zusammen. Die Begegnungen unterstreichen die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Bundesrepublik Deutschland und die engen Verbindungen zwischen Rom und der katholischen Kirche in Deutschland, die nicht zuletzt durch die Arbeit der kirchlichen Hilfswerke weltweit hohes Ansehen genießt. Der ursprünglich für das Jubiläumsjahr vorgesehene Besuch kann jetzt nachgeholt werden.Am Hochfest der Apostel Peter und Paul, Dienstag, 29. Juni 2021, feiert Kardinal Parolin um 18.00 Uhr in der Basilika St. Johannes einen Festgottesdienst. Zur Mitfeier kommen Bischof Bätzing, der Erzbischof von Berlin, Erzbischof Dr. Heiner Koch, und weitere Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz.Das Zentralinstitut für Katholische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin veranstaltet am Mittwoch, 30. Juni 2021, ab 16.00 Uhr mit der Apostolischen Nuntiatur und der Katholischen Akademie Berlin ein Online-Symposium "Rom in Berlin" mit geschichtlichen Bezügen und theologischen Ausblicken. Die Veranstaltung wird aus der Apostolischen Nuntiatur über YouTube (https://youtu.be/ZVcnx0MyCzY) übertragen. Mit dem thematisch breit angelegten Symposium werden ebenfalls die vielfältigen und guten Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Heiligen Stuhl gewürdigt.Hinweise für Medienvertreter:- Das Programm des Symposiums finden Sie auf www.dbk.de. Sie können die Vorträge gerne über die angegebene YouTube-Adresse verfolgen.- Medienvertreter sind zum Gottesdienst in der St. Johannes-Basilika willkommen. Dazu ist - aufgrund der erheblich eingeschränkten Platzkapazität - eine Akkreditierung perE-Mail an pressestelle@dbk.de notwendig.- Presseanfragen zum Besuch von Kardinal Parolin koordiniert die Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz.