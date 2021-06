LONDON/ MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Google, die Suchmaschinen-Tochtergesellschaft von Alphabet Inc., beteiligt sich an unter anderem auch an vielversprechenden Startups. Nun wird der Hub in London geschlossen. Während in Europa gegen Google Inc., Tochtergesellschaft der US-Technologie-Holding Alphabet...

Den vollständigen Artikel lesen ...