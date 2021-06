Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Feri schickt den Optionsstrategien-Fonds Optoflex (ISIN LU0834815366/ WKN A1J4YZ) in den Soft Close, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen der Redaktion habe das Haus bestätigt. "Zur Wahrung der Interessen unserer Investoren und zur bestmöglichen Umsetzung unserer Strategie haben wir uns deshalb dazu entschlossen, die Nettomittelzuflüsse im Optoflex stark zu limitieren", sage Portfoliomanager Daniel Lucke im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE. "So können wir in Zukunft durch positive Performance und moderate Mittelzuflüsse organisch wachsen und weiterhin die reibungslose Umsetzung unserer Strategie sicherstellen." ...

