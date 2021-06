Die von dem australischen Unternehmen Alauda geplante Rennserie mit elektrisch angetriebenen Flugautos nimmt konkrete Formen an. Mit der sogenannten EXA Series soll noch dieses Jahr der Grundstein für die groß angelegte Rennserie im kommenden Jahr gelegt werden. In der EXA sind im laufenden Jahr zunächst drei Events an verschiedenen Locations geplant, bei denen die E-Flugautos ohne Piloten an Bord ...

Den vollständigen Artikel lesen ...