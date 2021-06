DGAP-News: Dr. Greger & Collegen / Schlagwort(e): Rechtssache/Insolvenz

Dr. Greger & Collegen: UDI-Gruppe - Kostenlose Interessensgemeinschaft für geschädigte UDI-Anleger



21.06.2021 / 16:37

UDI-Gruppe: Kostenlose Interessensgemeinschaft für geschädigte UDI-Anleger In dem laufenden Jahr 2021 sind zahlreiche Mitteilungen Seitens der BaFin und des Insolvenzgerichts veröffentlicht worden, die auf eine desolate wirtschaftliche Situation einzelner UDI-Gesellschaften schließen lassen. Die auf das Kapitalanlagerecht spezialisierte Kanzlei Dr. Greger & Collegen hat eine Interessensgemeinschaft gegründet, der schon mehrere hundert betroffene UDI-Anleger angehören. Durch die Interessensgemeinschaft wird einerseits die Bündelung der Anlegerinteressen ermöglicht, andererseits können sich dort betroffene Anleger über ihre rechtlichen Handlungsmöglichkeiten informieren. Die Mitgliedschaft ist kostenlos.

Welche UDI-Gesellschaften sind aktuell betroffen? 1. Insolvenzbekanntmachungen aus dem Jahr 2021: a) Von der Anordnung von Zwangsvollstreckungsverboten sind folgende Gesellschaften betroffen: - 30.04.2021: UDI Energie Festzins VI GmbH & Co. KG - 21.05.2021: Biogas Barleben-Ebendorf GmbH & Co. KG - 21.05.2021: UDI Energie Mix Festzins GmbH & Co. KG - 21.05.2021: UDI Energie Festzins IV GmbH & Co. KG - 21.05.2021: UDI Energie Festzins VII GmbH & Co. KG - 21.05.2021: UDI Energie FESTZINS IX GmbH & Co. KG - 27.05.2021: UDI Energie Festzins VIII GmbH & Co. KG - 28.05.2021: UDI Energie Festzins III UG & Co. KG - 28.05.2021: UDI Energie Festzins V GmbH & Co. KG

b) Von der Anordnung einer vorläufigen Insolvenz sind folgende Gesellschaften betroffen: - 29.04.2021: UDI Energie Festzins VI GmbH & Co. KG - 10.06.2021: te management GmbH - 10.06.2021: UDI Energie Festzins IV GmbH & Co. KG - 10.06.2021: UDI Energie Festzins VII GmbH & Co. KG - 11.06.2021: UDI Energie Festzins III UG & Co. KG - 11.06.2021: UDI Energie Festzins V GmbH & Co. KG - 14.06.2021: UDI Energie Mix Festzins GmbH & Co. KG - 14.06.2021: UDI Energie FESTZINS IX GmbH & Co. KG 2. Veröffentlichungen der BaFin aus dem Jahr 2021: a) Von der Anordnung der Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts sind folgende Gesellschaften betroffen: - 05.05.2021: UDI Energie Festzins VI GmbH & Co. KG - 11.05.2021: UDI Energie Festzins III GmbH & Co. KG - 11.05.2021: UDI Energie FESTZINS VII GmbH & Co. KG - 11.06.2021: UDI Energie Mix Festzins GmbH & Co. KG - 11.06.2021: UDI Energie Festzins IV GmbH & Co. KG - 11.06.2021: UDI Energie Festzins V GmbH & Co. KG - 11.06.2021: UDI Energie FESTZINS VIII GmbH & Co.

b) Von der Mitteilung eines möglichen Ausfalls von Forderungen sind folgende Gesellschaften betroffen: - 08.06.2021: UDI Energie FESTZINS 13 GmbH & Co. KG - 08.06.2021: UDI Energie FESTZINS 14 GmbH & Co. KG - 08.06.2021: UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG - 08.06.2021: UDI Immo Sprint FESTZINS II GmbH & Co. KG

Was können betroffene Anleger der UDI-Gruppe jetzt tun? Die Fachanwaltskanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht Dr. Greger & Collegen bietet betroffenen Anlegern der UDI-Gruppe an, sich kostenlos der Interessensgemeinschaft anzuschließen, um ihre Interessen zu bündeln und sich über weitere Handlungsmöglichkeiten informiert zu halten - u.a. in Bezug auf die Themen Schadensersatz und Insolvenz. Sofern auch Sie Kapital in eine der Tochtergesellschaften der UDI-Gruppe investiert haben, können Sie sich unter Angabe des Stichwortes "UDI" auf der Internetseite https://www.dr-greger.de/kontakt/



bzw. unter der E-Mail-Adresse udi@dr-greger.de



für die kostenlose Interessensgemeinschaft der Kanzlei Dr. Greger & Collegen registrieren. Registrierte Interessenten erhalten weiterführende Informationen.



Kontakt:

Rechtsanwälte Dr. Greger & Collegen



Standort München:

Prinzregentenstraße 54

80538 München

Tel.: 089 / 237 08 480

Fax: 089 / 237 08 4811



Standort Regensburg:

Dr.-Leo-Ritter-Str. 7

93049 Regensburg

Tel.: 0941 / 630 99 60

Fax: 0941 / 630 99 620



