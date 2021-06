Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Nr.

CA68702W1077 Oro X Mining Corp. 21.06.2021 CA8283411079 Oro X Mining Corp. 22.06.2021 Tausch 1:1 7881

CA69938L1058 Parcelpal Technology Inc. 21.06.2021 CA69938P1062 Parcelpal Technology Inc. 22.06.2021 Tausch 1:1 7827

CA15116L1022 CELLCUBE EN.STOR.SYS 21.06.2021 CA79575K1049 SALTBAE CAPITAL CORP. 22.06.2021 Tausch 1:1 7881

